17 Aralık 2017 Pazar

Roma İmparatoru Totti


Francesco Totti: "Roma ile 1 şampiyonluk yaşamak, Juventus veya Real Madrid ile 10 şampiyonluk yaşamaktan daha iyidir."
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