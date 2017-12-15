15 Aralık 2017 Cuma

Ribery'nin Rekoru


Bayern forması ile 366 maça ulaşan Franck Ribery, Alman ekibinin formasını en çok giyen yabancı oyuncu oldu.

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