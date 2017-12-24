24 Aralık 2017 Pazar

FT'nin CL Hayali


Benim de kendime göre bir hayalim var. Benim de bazı rüyalarım, hayallerim var. Eksik olan bir şeyi, bir şekilde deneyeyim diyorum. Allah yardımcımız olsun" Fatih Terim.



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