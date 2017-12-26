26 Aralık 2017 Salı

Maicon'dan Sıradışı Gol


-En son ne zaman frikik golü atmıştın? Maicon: "Geçen sene de atmıştım. Ben idmanlardan sonra frikik çalışması yapıyorum. Tanrıya şükürler olsun güzel gol oldu ve kazandık."
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