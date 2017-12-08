8 Aralık 2017 Cuma

CL Teknik Adamlar


Şampiyonlar Ligi’nde maç başına en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörler 🔸 Jupp Heynckes: 2,25 (40 maç) 🔸 Zinedine Zidane: 2,16 (25 maç) 🔸 Pep Guardiola: 2,08 (99 maç) 🔸 Diego Simeone: 1,91 (53 maç) 🔸 Jose Mourinho: 1,90 (138 maç)
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