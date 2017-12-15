15 Aralık 2017 Cuma

Maradona Ve Eski Kasaplar


Maradona: "Benim dönemimde futbol oynamak çok daha zordu. Bir maç sırasında, topu göğsümle alıp yönümü değiştirmiştim. Arkamı döndüğümde yüzüme tekme geldi. Sonrasında bana 'İşte başlıyoruz, bu daha birincisiydi' demişti."
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