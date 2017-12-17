17 Aralık 2017 Pazar

Crouch & Kuyt


Livepool'da oynarken takım olarak go-kart piste gittiklerini söyleyen Peter Crouch, kullandığı aracın frenleri tutmayınca şu kararı vermiş: "Kuyt veya Alonso'ya çarpacaktım. Xabi daha önemli dedim ve Dirk'i seçtim"
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