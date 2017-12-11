11 Aralık 2017 Pazartesi

İngiltere Ve İspanya'da Lig Bitti


Aralık ayında lig bitti diyebiliriz...Barcelona bu sezon dolu dizgin...M.City ise ligde haksız rekabet gibi resmen


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