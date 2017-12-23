23 Aralık 2017 Cumartesi

2000 Altın Jenerasyon & FT


Terim'in Galatasaray'a dönmesi ile yollar yine kesişti bu gençlerle...Galatasaray'ın Altın Jenerasyonu olarak tanımlanan 2000'li futbolcuların çoğu, Fatih Terim'in kendi talebiyle takıma kazandırılmıştı.

Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 