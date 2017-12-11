11 Aralık 2017 Pazartesi

Pep & M.City


Guardiola: "İnsanlara, bu tarz bir oyunun İngiltere'de de oynanabileceğini gösterdik. Herkes bunun sadece İspanya'da oynanabileceğini söylüyordu ama biz, bunu oynayabilecek cesaretimizin olduğunu kanıtladık."
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 