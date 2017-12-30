30 Aralık 2017 Cumartesi

Barcelona'nın Muazzam Kadrosu


Kimler yok ki? Vitor Baia-Popescu-Couto-Guardiola-Luis Enrique-Blanc-Ronaldo-Figo-Hagi...2 kişiyi hatırlamadım...Bilen varsa yazsın yoruma.
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