6 Aralık 2017 Çarşamba

2018 Rusya DK Gruplar


Gruplar çok dengeli diyebilirim, pek öyle ölüm grubu yok açıkcası...14 Haziran - 15 Temmuz 2018 arası 11 ayın sultanı futbol şöleni olacak.
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