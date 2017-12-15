15 Aralık 2017 Cuma

Guardiola Etkisi


Premier League'de bu sezon 5 gol 5 asist barajını geçen 3 ismin de ortak noktası, Manchester City'de oynuyor olmaları. 🔸 David Silva - 5 gol 8 asist 🔸 De Bruyne - 5 gol 8 asist 🔸 Leroy Sane - 6 gol 6 asist
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