4 Aralık 2022 Pazar

Yeni Kral Giroud


 Olivier Giroud: Thierry Henry'i geçmek çocukluk hayalimdi, gerçekleştirdim. Bu Dünya Kupası'nı kazanmayı her şeyden çok istiyorum

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