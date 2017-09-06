Yerli Yabancı Futbolcu Polemiği

Yıl 2017 hala futbolcunun pasaportunu konuşuyoruz...Ayıptır, yazıktır...Futbolcunun yerlisi yabancısı değil iyisi kötüsü olur...Yabancı sınırı diyen ağlayan her kimse ya kötü ya da tembel futbolcudur...Tek cevabım olur onlara beter olsunlar...Yıllarca yabancı sınırına güvenip hak etmedikleri paraları ve sözleşmeleri aldılar bu ülkede...
Burak Yılmaz 30 yaşında arkadaşlarım futbolu bırakmak zorunda kaldı diye ağlaşacağına yukarıdaki yazıyı okusun...Anlar mı emin değilim...
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