26 Eylül 2017 Salı

Yeni Nesil 10 Numara # YB


Görsel Belhanda'nın son maç topla buluştuğu bölgeler.Ona boşuna yeni nesil 10 numara demiyoruz. Hücum ve savunma anlamında çok kilit bir bölgede ve sorumluluk alıp topla daha çok buluştuğunda sahada fark yaratan özel bir futbolcu.
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