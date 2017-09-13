13 Eylül 2017 Çarşamba

Messi Ve Diğerleri


📅 589 Games ⚽️ 515 Goals 🎯 231 Assists 🏆 30 Trophies 🎩 38 Hattricks 🥇 5 Ballons d'Or 🔥 4 Golden Boots
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