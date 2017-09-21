Büyük Takım Beki Latovlevici

Tüm yaz taraftar sol bek için Juventus'lu Asamoah'ı beklerken son gün Romen Latovlevici gelince biraz hayalkırıklığı yaşansa da bu geçiş dönemi için ve Avrupa maçları yokken bence iyi transferdi zaten..Tüm sezon Carole gitmişken Linnes ile bitmezdi...Linnes iş ahlakı yüksek asla sorun çıkarmayan ama asıl mevkisi sol bek olmayan bir savunma oyuncusu..Norveç'te orta sıra takımda oynadığı için sağ bek performansı bile büyük takım için yeterli değil zaten...En fazla alternatif oyuncu olur bence.Lato yaz dönemi yüzünde oluşan kırık nedeni ile 1 ay çalışamadı neredeyse.Tempolu oynayan takımda maç eksiği olduğu ortada.
Latovlevici'nin Karabükspor performansı bu lig için yeterli bir bek olduğu konusunda referans olmuştu zaten...Geriden oyun kuran, takımda eksik olan sol ayaklı bir futbolcu unutmayalım.Elbette şampiyonlar ligi oynayan bir takım için yeter diyemem o ayrı konu.Uzun yıllar Romanya'da S.Bükreş'te oynadığı için büyük takım beki refleksi var sahada kuşkusuz.Üst düzey büyük maçlarda işin savunma yönü açısından eksikleri olabilir ama dediğim gibi işin hücum yönü açısından Avrupasız sezonda bu lig ve kupa için fazlası ile iyi bek bana göre.
Linnes'in ilk 4 maçta ceza sahasına yaptığı orta sayısından fazlasını bir maçta yaptı diyebilirim.Hepsi isabetli mi oldu? Hayır ama önemli olan ceza sahasına top gönderip rakip savunmayı çıkarmamak.
Sadece bir maç oynadığını unutmayalım..Haftalar geçtikçe onun da daha iyi olacağını düşünüyorum.Gelecek sene Asamoah ya da o kalite bir sol bek alırsak ikisi çok daha alternatifli olur.Bu sezon Mariano-Latovlevici bir dönem Fenerbahçe'nin Gökhan-Caner performansı gibi olabilir diye düşünüyorum.
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