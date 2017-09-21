Gomis Lige Fırtına Gibi Girdi

Sezon başı hazırlık maçlarında mücadeleci futbol oynayan ama gol atamayan Bafetimbi Gomis lig başlar başlamaz fırtınaya dönüştü...5 maç 7 gol ve 2 asist...''Gol atsan bari '' den ''O sen Oldun bari'' ye direkt geçiş yaptı.
Kaç sezon Galatasaray kariyeri olur şimdiden söylemek zor ama Galatasaray tarihinde ve taraftarın gönlünde önemli iz bırakacağı kesin bence.Fransa'nın üç büyük klübünde oynayıp hepsinde taraftarın sevgilisi olmak önemli bir referans oyun ve genel karakteri anlamında.Saha içi ve dışı tüm tavırları ile taraftardan ve spor kamuoyundan tam not aldı diyebilirim.
Onunla özdeşleşen gol sevinci ile taraftarın sevgilisi olmayı Türkiye'de de başardı kısa sürede.Drogba'dan sonra her anlamda (Golcülük-hırs-mücadele-takım liderliği) komple bir forvetimiz/golcümüz oldu.
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