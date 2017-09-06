6 Eylül 2017 Çarşamba

Türkiye :1 - Hırvatistan :0


Maç öncesi yaratılan anlamsız gündemden bağımsız mutlaka 3 puan alınması gereken maç kazanıldı...Hala iddiamız devam ediyor ve kalan 2 maçı ( İzlanda-Finlandiya) kazanırsak en kötü play off belki diğer maç skoruna göre direkt Rusya'ya gidiyoruz...
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