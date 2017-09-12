12 Eylül 2017 Salı

CL Keyfi Başlasın


CL maçları başlıyor...Bu seviye başka seviye...Bu gece Barcelona-Juventus maçı olduğunu öğrendiğimden beri güne puanım 10/9
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