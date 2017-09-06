6 Eylül 2017 Çarşamba

Çağlar Yolun Açık Olsun


Türk Milli takımının gelecek 10 yıl stoper ikilisi Çağlar Söyüncü ve Ömer Toprak olmalı bence...Kör-Topal tercihler macera aramak...Bundesliga tecrübesi olan iki oyuncu varken başka arayışlar mantıklı değil.
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