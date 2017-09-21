Galatasaray 2 - Kasımpaşaspor 0

Bu sezon belli oldu ki Galatasaray sahasında oynadığı maçlarda pek puan kaybetmeyecek..Şampiyonluğun yolu özellikle evinde kaybetmemekten geçiyor zaten.50.000 taraftar önünde bu coşku ile rakiplerin puan çıkarması çok kolay değil bence.
Linnes yerine sol bek Latovlevici olunca hem sağ bek hem sol bekten sürekli bindirme yapan atak bir takım izledik.
Tudor'un en büyük farkı savunma dinamiği oluşturmak oldu...Duran toptan 3 gol yedi sezon başından itibaren ligde. Akan oyunda gol yemedi takım önemli fark geçen sezona göre.Yıllarca Juventus ve İtalya ligi tecrübesi olan Tudor'un takıma etkili savunma yaptırması normal aslında.
Gomis her maç ayrı yazı konusu olacak performans sergiliyor.
Atak sayısı ve genel futbola bakınca skorun 2-0 dan fazla olması gerekiyordu ama net galibiye ile yoluna devam etti diyebiliriz.
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