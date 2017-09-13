13 Eylül 2017 Çarşamba

MSN'den Sonra Yeni Üçlü MCN


Neymar'ın Barcelona dönemi Messi Neymar Suarez üçlüsü ortalığı yıkıp geçiyordu...Şu an moda PSG ve MCN
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