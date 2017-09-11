Cedric Carrasso Galatasaray'da

Galatasaray’ın kadrosuna kattığını açıkladığı Cedric Carrasso futbol altyapısına 13 yaşında girdiği Marsilya’da profesyonel oldu. 2001/2002 sezonunda İngiltere’nin Crystal Palace takımına kiralanan ancak sadece 1 maça çıkan Fransız kaleci, ertesi sezon geri döndüğü Marsilya’da ise ilk maçına 2 Kasım 2002’de takımının Montpellier’i 2-0 yendiği karşılaşmada çıktı.
2008-2009 sezonunda Fransa’nın Toulouse takımına transfer olan Carrasso, ertesi yıl ise 8 sezon kalesinde görev alacağı Bordeaux’ya geçiş yaptı. Bordeaux’da Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de yaşayan 35 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde çıktığı toplam 472 karşılaşmanın 170’ini gol yemeden tamamladı.
2009 yılında Fransa Milli Takımı’na ilk kez çağrılan Cedric Carrasso, takip edilen sürelerde devamlı olarak Horozların kaleci rotasyonunda yer alsa da sadece 1 kez 8 Haziran 2011’de Polonya karşısında sahaya çıktı. Carrasso ayrıca 2010 Dünya Kupası’nda da Fransa Milli Takımı’nın kadrosunda yer aldı.
Galatasaray İnternet sitesinden alıntıdır...
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