Jason Denayer Galatasaray'da

Galatasaray’ın geçici transferi için anlaşma sağladığı Jason Denayer, 28 Haziran 1995’te Kongolu bir annenin, Belçikalı bir babanın çocuğu olarak Belçika’nın Brüksel kentinde dünyaya geldi. Futbola 6 yaşında başlayan ve 13 yaşında Lier’deki JMG Akademisi’ne geçiş yapan Jason Denayer, burada özellikle teknik gelişimi için önemli bir eğitimden geçti.
2013 yılında JMG Akademisi ile işbirliği içerisinde olan Belçika’nın Lierse kulübü, Denayer’i transfer etmek istese de Belçikalı oyuncu bu teklifi geri çevirdi ve İngiltere’nin Liverpool kulübü ile deneme antrenmanlarına çıktı. Daha sonrasında ise Manchester City’nin altyapısına geçiş yaptı. 2014 yılında İskoçya’nın Celtic takımına kiralanan, burada hem İskoçya Ligi şampiyonluğu hem de İskoçya Lig Kupası zaferi elde eden, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübesi kazanan Jason Denayer, toplamda 44 maça çıkıp 6 gol attı ve 2 asist üretti. Denayer ayrıca İskoçya’da Yılın Genç Oyuncusu seçildi.
2015 yılında Manchester City A Takımı ile sezon öncesi kampı için Avusturalya turnesine dahil edilen Denayer, o yaz İngiliz devi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı ve Galatasaray’a kiralandı. Galatasaray’da ilk maçına Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid karşısında çıkan Belçikalı futbolcu, o sezon takımımız Türkiye Kupası’nı kazanırken toplamda 28 maçta forma giydi ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
2016-2017 sezonu öncesinde Galatasaray’a transfer olmak için havaalanında saatlerce bekleyen ancak kulübü Manchester City tarafından Premier Lig ekibi Sunderland’e kiralanan 22 yaşındaki oyuncu, Sunderland A Takımı ile 25’i ilk 11’de olmak üzere 27 karşılaşmada ter döktü.
Jason Denayer, Milli Takım kariyerinde ise 8 kez Belçika A Milli Takımı formasını giydi. Denayer ayrıca EURO 2016’da da Belçika Milli Takımı’nın 23 kişilik kadrosunda kendine yer buldu ve 1 maçta sahaya çıktı.Galatasaray sitesinden alıntıdır.
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