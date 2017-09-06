6 Eylül 2017 Çarşamba

Monaco'nun Son 3 Yılı


Monaco son 3 yılda alıp sattığı futbolcu karları ile ilgili müthiş görsel...
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