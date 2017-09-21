Yıllardır Beklenen Sağ Bek

Galatasaray taraftarı yıllardır hastanın sabahı, şeytanın günahı beklediği gibi sağ bek bekledi desek abartmış olmayız herhalde...Capone,Ümit,Perez ve Eboue sonrası hem hücum hem savunma anlamında iyi bir sağ beki olmadı Galatasaray'ın...Sabri'yi en iyi zamanında bile GS seviyesinde görmeyen biriyim ben.Özellikle savunma anlamında büyük takım beki olacak futbol bilgisi ve zekasına sahip değildi hiç bir zaman.
Mariano son maçın yıldızıydı bana göre.Sol bekin devreye girmesi ile tek taraflı değil iki yönden atak yapan bir takım olacağız artık.
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