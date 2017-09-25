25 Eylül 2017 Pazartesi

Süper Lig 6. Hafta


Galatasaray iyi başladı iyi gidiyor...Yabancı sayısı ve yayıncı kuruluşun lige kattığı değer ile Anadolu takımları dahil iyi kadrolar kurdu...Ligde özellikle deplasmanda kolay maç yok.Bakalım lig yarışı nasıl devam edecek.
Ortayı Yapan zaman:
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