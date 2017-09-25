Bursaspor 1 - Galatasaray 2

Bursa deplasmanı kağıt üstünde her zaman zor maçtır kuşkusuz.Yeni stad,40 bin coşkulu taraftar ,yeni kadro,yeni teknik adam ile Bursaspor maçı zor olacak diye düşünüyordum zaten.Hele maça 1-0 yenik başlayınca bu sezon ilk kez yenik duruma düşen Galatasaray'ı deplasmanda zor bir takıma karşı izlemek iyi bir tecrübe oldu bize.Beşiktaş-Trabzonspor-Başakşehir yenilmiş iken bu maçtan alınacak galibiyet üç puandan daha fazlası olacaktı ve öyle de oldu.
Belhanda ve Fernando'ya top aldırmamaya yönelik planı ilk yarı başarılı olan Bursaspor maçın ikinci yarısı yüksek tempoya dayanamadı.Maçın 2-0 olsa geri dönmek çok daha zor olacaktı.Muslera ve Serdar'ın kritik müdahaleleri takımı oyunda tuttu.
Belhanda özellikle Feghouli sahada yokken hücumda ilk opsiyonumuz tabii ki.Daha fazla top almak ve servis etmek onun yegane işi şu anda.
Herkes Tudor'dan devrede Tolga-Feghouli değişikliği beklerken onun planı farklıydı.Orta sahayı tutmak adına Tolga'dan vazgeçmedi.
İki beki kenara alıp Feghouli,Yasin'i oyuna alınca kimse ne olduğunu anlamadı.Sahada diziliş 3-4-3 e döndü ama asıl önemlisi rakip 2 bek çıkıp 2 hücum oyuncusu daha girince iyice sahasına gömüldü...Değişiklik öncesi zaten baskı kurmuş ama bir türlü golü bulamamıştık.Gelen goller olmasa Tudor'un yaptığı oyuna müdahale çok tartışılırdı.Kazanan haklıdır diyelim ama ne olursa olsun Mariano bu takımda vazgeçilmez bana göre.
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