6 Eylül 2017 Çarşamba

Futbolun Evrimi


Futbol artık endüstri oldu eyvallah ama Arap sermayesi nedeniyle transferde dönen paralar çılgın bir boyuta ulaştı...Bu karikatür olayı özetlemiş.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 