14 Eylül 2017 Perşembe

Messi'den Sezonda 91 gol...


Messi 9 yıldır 40 gol barajını aşmayı başarıyor. 2012 yılı nedir öyle ya...91 gol...İnsanlıktan nasibini almamış...Umarsızca atmış,yarınlar yokmuşcasına... 09= 41 10= 60 11= 59 12= 91 13= 45 14= 58 15= 52 16= 59 17= 40
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