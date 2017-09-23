23 Eylül 2017 Cumartesi

LM 10 & CR 7


🇵🇹 Ronaldo: 🗓 865 Maç ⚽ 610 Gol 🅰️ 199 Asist ✅ Toplam: 809 🇦🇷 Messi: 🗓 711 Maç ⚽ 577 Gol 🅰️ 232 Asist ✅ Toplam: 809
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