Galatasaray'ın İlk 3 Haftası

Twitter'a yazdım...Mahzar Alanson şarkısında '' Bana yeniden şarkılar söyleten kadın '' demişti...Yeni Galatasaray'da bana yeniden yazılar yazdırıyor burada.
Kötü geçen 2 sezon sonrası bu yönetimden beklenmeyecek kadar iyi bir transfer dönemi yaşadık hala da devam ediyor.Takımda ve tribünde doymuşluk bitmişlik,bitkinlik vardı..Ölü toprağını kaldırmak için neredeyse sıfırdan takım kuruldu...Yeni Galatasaray'da futbol,mücadele,hırs,arkadaşlık,güç,tempo var kuşkusuz.Rakip takım taç bile atamaz halde sahadaki pres ve çılgın tempodan.Galatasaray'ın bu aç ve saldırgan futboluna hasret kalmışız,özlemişiz.
İyi takım oluşturmanın koşulu iyi bir takım omurgasından geçiyor...Muslera zaten vazgeçilmez, Maicon-Fernando-Ndiaye-Belhanda-Gomis ile omurga oluşturuldu..Sonra sağ beke Mariano,Sağ açığa Feghouli derken sol beke de Asamoah gelmek üzere.
Bir de yeni transfer etkisi yapanlar var...Linnes-Tolga-Garry ve Serdar..Linnes zaten iyi bir takımda fark yaratacak adeta bir makinanın dişlisi gibi klasik kuzeyli futbolcu...Asamoah sonrası Linnes hem sol bek hem de sağ bek için iyi bir alternatif olur....
Takımı üç haftada göklere çıkarmaya gerek yok ama gelecek adına müthiş bir potansiyel var...Bu kadar yeni kurulmuş bir takımı daha zor maçlarda görmek elbette gerekiyor...Bu çılgın presli futbolu Başakşehir ve Beşiktaş karşısında da uygularsak ligde çoğu takım önümüzde duramaz zaten.
Tolga 3 maç 4 gol ile iyi futbolu yanında tabela yaptı...Hem Tolga hem Garry hem de Linnes uzun lig yarışında takıma katkı verecekler kuşkusuz...Bazen ilk 11 de bazen kenardan gelerek.
Belhanda takımın 10 numarası ve kağıt üstünde yaratıcı orta sahası.Şu ana kadar mesela Gomis kadar sıradışı bir başlangıç yapmasa da duran toplarda çok etkili...Bu tarz futbolcular sezon içinde en az 5-6 maçı tek başına alır.
Mariano ise sağ bek be kardeşim...Her yönü ile sağ bek işte.Yıllarca özlemini duyduğumuz türden...Hem savunmada hem de hücumda çok katkı sağlayacak.
Orta sahada tempo istiyorduk ve Ndiaye çok başarılı bu konuda.Adam sahada koşuyor biz izlerken yoruluyoruz,öylesi...90 dakika ön alanda basan topçuya hasret kalmışız.
Takım ilk iki maç 60 dk da oyundan düşmeye başlamıştı son maç tempoyu 90 dk ya yaydık gibi.Sol bek ve Feghouli takıma dahil olunca taşlar daha bir yerine oturacak zaten.
Geçen sezon gelen Tudor takımda eksik bölgeleri tespit etti ve bu sezon istediği kadroyu kurdu diyelim...Onunla ilgili tek soru işaretim şuydu...Herhangi bir takımla kupa kaldırmışlığı ya da zirve yarışı ,şampiyonluk tecrübesi olmaması...
Geçen sene üstüne basa basa bu takımı ben kurmadım bu benim takımım değil vurgusu yapıyordu...Artık tüm ipler onun elinde yaşayıp göreceğiz ,umarım başarılı olur.
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