26 Eylül 2017 Salı

Ronaldo & Mancini


Bir zamanlar İtalya...İnter Lazio maçından bir fotoğraf, arşivde dursun.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 