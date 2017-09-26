26 Eylül 2017 Salı

Suarez'in 100. Maçı


Luis Suarez, La Liga kariyerinde 100 maça ulaştı. 87 gol 51 asist
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