Belhanda # 10

Belhanda'yı övmek ya da yermek için Sneijder üzerinden konuşmayı çok yanlış buluyorum...İkisinin tek ortak noktası 10 numaralı forma giymeleri...Saha içinde futbol tarzı olarak gece ile gündüz kadar farklılar...Sneijder artık günümüzde pek kalmayan eski nesil klasik 10 numaralar gibi bir futbolcu.Belhanda ise tekniği,şutu, asisti ve asistten önceki pası dışında savunmayı önde başlatan bir orta saha futbolcusu.İlk lig maçı golünü ve taklasını attı ama taraftar ondan her maç 2 gol 3 asist gibi bir beklenti içinde ve sanki vasat oynuyor algısı yaratılıyor özellikle sosyal medyada.
Şu an ligde atılan 13 golün 9 tanesinde katkısı var Belhanda'nın.
Feghouli tam hazır olup 11 başladığında Belhanda'nın katkısı da artacak kuşkusuz...Garry ve Tolga'ya verdiği pasların etkisi ile Feghouli'ye verdiği pasların etkisi fark edecek bana göre.
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