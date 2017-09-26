26 Eylül 2017 Salı

Toni Kross'un Orjinal ve Yan Sanayisi


Bu sezon Tolga 2. kez Toni Kross golü atınca bu fotoğrafı buraya bırakayım..Tolga ve Kross'un Bundesliga zamanı.
Ortayı Yapan zaman:
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