7 Eylül 2017 Perşembe

Zaten Yabancıyız

Çok yerinde çok derli toplu ve iyi bir açıklama olmuş.
Ortayı Yapan zaman:
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