Iasmin Latovlevici Galatasaray'da

Profesyonel futbolcu Iasmin Latovlevici ve kulübü Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 550,000 Euro tutarında transfer tazminatı ödenecektir.
Futbolcu ile 2017-2018 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenmek üzere anlaşılmıştır. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödenecektir. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin %25'i tutarında ek prim ödenecektir.
Oyuncunun 2017/2018 sezonunda 18 resmi müsabakada (TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakaları) forma giymesi halinde sözleşme aynı mali şartlarda 2018-2019 sezonunda da geçerli olacaktır.
Galatasaray’ın kulübü Kardemir Karabükspor ve kendisi ile anlaşma sağlandığını duyurduğu Iasmin Latovlevici, 11 Mayıs 1986'da, Romanya'nın Moldova Noua kentinde doğdu. Profesyonel kariyerine Romanya’nın Politehnica Timişoara takımında başlayan Rumen futbolcu, 2010/2011 sezonu başında Romanya’nın Steaua Bükreş takımına transfer oldu. 5 sezon boyunca Steaua Bükreş forması giyen, burada 6 kupa kazanan Latovlevici toplamda çıktığı 170 karşılaşmada 11 gol kaydetti.
2015 yılında Gençlerbirliği ile anlaşan 31 yaşındaki futbolcu, ertesi sezon ise Igor Tudor’un çalıştırdığı Kardemir Karabükspor’a transfer oldu ve burada gösterdiği performansla göz doldurdu. Süper Lig’in akan oyunda en fazla orta yapan (128) ve isabet kaydeden (34) savunma oyuncusu olan Latovlevici, 90 dakika başına 4.4 orta ortalamasına sahip olurken, bu alanda %30’luk bir isabet oranı yakaladı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon ve bu sezonun başında Kardemir Karabükspor ile toplamda 32 maçta forma şansı buldu ve 4 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
Öncelikle çok mutluyum. Şu anda duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Çok büyük bir camia ve kulübe geldim. Rüyalarım gerçek oldu diyebilirim. Bundan önceki kariyerimde buna benzer fırsatlarım oldu. Ama o zaman doğru insanlarla beraber değildim. Şu an doğru insanlarla beraberim. Büyük bir camiaya geldim ve buraya gelmek için çok çalıştım. “
“Transfer teklifi geldiğinde inanılmaz mutlu oldum. Igor Tudor’a çok teşekkür ediyorum. Sonuçta o istedi beni. Şu anda beklentileri biliyorum. Çünkü çok büyük bir camiaya geldim. Romanya’da da büyük bir camiada oynamıştım. Beklentilerin ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Ben de bu beklentileri karşılamak için tamamen çalışmaya odaklanıyorum.”
“Taraftarlar ile ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Onlar zaten kendilerini en iyi şekilde anlatıyorlar. Devamlı stadı dolduruyorlar, devamlı takımın arkasındalar. Her zaman destekteler. Bir oyuncu için böyle bir taraftar grubunun arkanızda olduğunu bilmek kadar güzel bir duygu yok herhalde. Takıma yardımcı olup kupalar kazanmak için elimden geleni yapacağım.”
Galatasaray resmi internet sitesinden alıntıdır.
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