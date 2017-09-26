26 Eylül 2017 Salı

Takım Olabilmek


Başarı ve şampiyonluğun yolu saha dışında da takım olmaktan geçiyor.Birlikte vakit geçirmekten mutlu olan bir futbolcu topluluğuna sahibiz.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 