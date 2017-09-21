21 Eylül 2017 Perşembe

Messi 5 Maç 9 Gol ile Başladı


Yaşayan en iyi futbolcu...Kaç gol atarsa atsın fikrim değişmez.
Ortayı Yapan zaman:
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