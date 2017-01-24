24 Ocak 2017 Salı

Uche & Jardel


Ülke futboluna gelmiş en iyi stoper ve golcülerden ikisi karşılıklı...2000 senesi GS-FB derbisi.
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