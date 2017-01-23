23 Ocak 2017 Pazartesi

Anneler Ve Messi


''Annelerimize bizi doğurup Messi'yi izleme fırsatı verdiği için teşekkür etmeliyiz.''
Ray Hudson
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