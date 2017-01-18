18 Ocak 2017 Çarşamba

Son 3 Yılın Transfer Harcamaları


En güzel hangimiz battı ? sıralaması... FFP şart tabii ki böyle takımlara.
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