18 Ocak 2017 Çarşamba

Juventus'un Yeni Logosu


Yeni logo yeni forma ile tanıtıldı...Çok sade ama çok şık...Beni tanıyanlar bilir..Forma '' olmuş '' kriterim şöyledir...Eğer akşam dışarı çıkarken kotun üstüne giyilecek kadar güzelse olmuştur.
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