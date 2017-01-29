29 Ocak 2017 Pazar

Sneijder Şampiyonluk İçin X Faktör


Sneijder'in gol ve asist rakamları

2012 - 2013 = 16 maç, 4 gol 1 asist
2013 - 2014 = 42 maç, 17 gol 9 asist
2014 - 2015 = 44 maç, 14 gol 7 asist
2015 - 2016 = 40 maç, 5 gol 10 asist
2016 - 2017 = 20 maç, 2 gol 13 asist
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