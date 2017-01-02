skip to main |
skip to sidebar
Metin Tekin'in Düğün Fotoğrafı
27 Aralık 1993 Sergen Yalçın, Zeki Önatlı, Damat Metin Tekin, Gelin Şevval Sam, Mehmet Özdilek, Feyyaz Uçar (Beşiktaş Evlendirme Dairesi)
Fotoğrafa bakıyorum ve hayretler içindeyim...Sene 1993 tam 24 sene geçmiş ama o dönem için bile ilginç fotoğraf...Sergen ve Feyyaz ile başlayalım..Takım arkadaşınız evleniyor ve siz düğüne bu kadar özensiz kıyafet ile gidiyorsunuz.Sergen o dönem 21 yaşında bile olsa lise arkadaşının doğum günü partisine gider gibi giyinmiş.Hele Feyyaz'a ne demeli? Çok daha tecrübeli ama kıyafet özensizlikte zirve...Zeki'nin takım elbise 5 beden büyük, Mehmet'in ha keza öyle...Herkesin gençliğinde unutmak istediği fotoğrafları vardır ya aynen öyle bir fotoğraf olmuş.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder