22 Ocak 2017 Pazar

Çok Büyük Dram Chapecoense


Medellin'deki kazada bir bacağını kaybeden Chapecoenseli Follmann, Sudamericana kupasıyla tribünlerle buluştu.
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