4 Ocak 2017 Çarşamba

Prekazi Ve Sami Yen Ruhu


Prekazi: "Mecidiyeköy tarihti. Gitti şimdi o tarih. Burası güzel ama bence ruh yok. Yok kardeşim. Ruhu küçümseme. Büyük bir şeydir o"

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